Polise saldırdılar, takviye ekiplerinin yolunu kestiler! 3 gözaltı



Sultangazi'de asker eğlencesi düzenleyen bir grup havaya ateş açarak taşkınlık yapınca olay yerine polis ekipleri intikal etti. Daha sonra grubu dağıtmak için gelen takviye ekiplerinin yolu kesilince, saldırganlar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Olayda yol kesen minibüs sürücüsü ile birlikte toplamda 3 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'de taşkınlık yapan asker eğlencesi düzenleyen grup ile polis ekipleri arasında arbede çıktı / DHA

Esentepe Mahallesi, 2399. sokakta meydana gelen olayda asker eğlencesi düzenleyen grup ile polis ekipleri arasıda arbede yaşandı. Taşkınlık çıkarak grup arasında eğlenceyi düzenleyen Abdullah K.(21) kendisine ait 34 KDM 988 plakalı minibüs ile takviye ekiplerin yolunu kapattı. Bunun üzerine çıkan arbedede ekipler emniyette götürdüğü şüpheliler hakkında 'Taşıt yolu üzerinde, geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek' ve 'Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak' maddelerinden adli işlem başlattı.

Polise saldıran şüphelilere adli işlem başlatıldı / DHA

Olay dün 19.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2399. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açılması üzerine adrese polis ekibi geldi. Asker eğlencesi yapanların, polis ekibine tepki göstermesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Eğlenceyi düzenleyenlerden biri olan Abdullah K.(21) kendisine ait 34 KDM 988 plakalı minibüs ile takviye ekiplerin yolunu kapatarak, ekipleri engelledi. Polisin uyarılarına rağmen minibüsü yoldan çekmeyen Abdullah K., ekiplere hakaret etti. Olayın büyümesi üzerine grup, polise saldırdı. Ekipler ile grup arasında çıkan arbede sonrasında minibüs sürücüsü Abdullah K. ile Recep M.(28) ve Duygu M.(28) isimli şüpheliler gözaltına alındı.