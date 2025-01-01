Havaya ateş açan magandaya adli işlem

İzmir'de yeni yılın ilk dakikalarında çeşitli kutlamalar yapılırken, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde ise sokakta yürüyen M.A., isimli bir şahıs kuru sıkı tabanca ile 2 el havaya ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın olan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.



ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.'ya, '5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna muhalefet' suçundan idari para cezasının kesildiği öğrenildi. M.A., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.