Bakırköy’de su borusu patladı: Yollar göle döndü!

Sabah saatlerinde yaşanan olayda yol adeta göle dönerken yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı. İSKİ ve polis ekiplerinin sevk edildiği bölgede güvenlik önlemleri alınarak arıza için çalışma başlatıldı.

TAHLİYE İÇİN YAPAY KANAL AÇILDI

Belediye ekipleri, suyu keserek arızayı gidermek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bölgede su kesintisi yapılırken, ekipler yolda biriken suyu tahliye etmek için iş makinesi ile yapay bir kanal açılarak suyu dereye yönlendirdi. Yolda biriken su çekildikten sonra trafik akışı normale döndü. İSKİ ekiplerinin bölgedeki onarım çalışmaları devam ediyor.