Bakırköy'de su borusu patladı: Yollar göle döndü!
Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde yer altındaki su borusu patladı. Meydana gelen olayda yollar göle dönerken olayın yaşandığı Cadde Yenibosna yönü trafiğe kapatıldı. Bölgede çalışma başlatan ekipler arızayı onarmak için su vanasını kesti ve tahliye için iş makinesiyle yapay kanal açtı.
Sabah saatlerinde yaşanan olayda yol adeta göle dönerken yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı. İSKİ ve polis ekiplerinin sevk edildiği bölgede güvenlik önlemleri alınarak arıza için çalışma başlatıldı.
TAHLİYE İÇİN YAPAY KANAL AÇILDI
Belediye ekipleri, suyu keserek arızayı gidermek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bölgede su kesintisi yapılırken, ekipler yolda biriken suyu tahliye etmek için iş makinesi ile yapay bir kanal açılarak suyu dereye yönlendirdi. Yolda biriken su çekildikten sonra trafik akışı normale döndü. İSKİ ekiplerinin bölgedeki onarım çalışmaları devam ediyor.
İBB'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, isale hattında çatlak meydana gelmesi nedeniyle yaşanan olayın ardından bölgedeki suyun kesildiği belirtildi. İsale ekiplerinin arızaya müdahalesinin sürdüğü belirtilen açıklamada, su kesintisinden Bakırköy'e bağlı Yeşilköy ve Yeşilyurt mahallelerinin etkilendiği kaydedildi. Açıklamada, arızanın saat 16.00'ya kadar giderilmesinin planlandığı belirtildi.