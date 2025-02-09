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Kocaeli'de feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.02.2025 01:34
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Kocaeli’de feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi GOSB yolunda ilerleyen Hamza Ç. idaresindeki 41 AIH 284 plakalı otomobil, aynı yöne giden Selim Y'nin kullandığı 34 LF 0923 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Selim Y. ile aynı araçtaki M.Y, H.Y, T.Y. ve otomobil sürücüsü Hamza Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kocaeli’de feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var Kocaeli’de feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var Kocaeli’de feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

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