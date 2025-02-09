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Kar yağışı Silivri’de etkisini gösterdi: Vatandaşlar park ve sokaklara inerek hatıra fotoğrafı çekildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 15:06 Güncelleme: 09.02.2025 15:17
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Kar yağışı Silivri’de etkisini gösterdi: Vatandaşlar park ve sokaklara inerek hatıra fotoğrafı çekildi

Silivri’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beraber vatandaşlar park ve sokaklara inerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Öte yandan, Silivri Belediyesine ait Kale Park Sosyal Tesisleri'nde de kar yağışı görsel şölen oluşturdu.

Silivri'de bu sabah saatleri itibarıyla kar yağışı tüm ilçede etkisini gösterdi.

KAR YAĞIŞI SİLİVRİ'DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Aralıklarla yağan kar, ilçenin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Pazar sabahına kar yağışı ile uyanan Silivrili vatandaşlar, park ve sokaklara inerek hatıra fotoğrafı çekildi. Kar yağışının görsel şölen oluşturduğu noktalardan Silivri Belediyesine ait Kale Park Sosyal Tesisleri'nde de bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak kar keyfi yaşadı.

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