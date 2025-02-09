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Kastamonu’da kapalı köy yolu sayısı 85’e düştü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 15:04 Güncelleme: 09.02.2025 15:04
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Kastamonu’da kapalı köy yolu sayısı 85’e düştü

Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle kapanan köy yolu sayısı, ekiplerin yoğun çalışması neticesinde 85’e düştü.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelinde 285 köye ulaşım sağlanamıyor.

KAPALI KÖY YOLU SAYISI 85'E DÜŞTÜ

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Azdavay ilçesinde 6, Bozkurt ilçesinde 12, Cide ilçesinde 5, Çatalzeytin ilçesinde 15, Devrekani ilçesinde 4, Doğanyurt ilçesinde 5, İnebolu ilçesinde 16, Küre ilçesinde 5, Pınarbaşı ilçesinde 10 ve Şenpazar ilçesinde 7 olmak üzere toplam il genelinde 85 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

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