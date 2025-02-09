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Adıyaman’da piyasaya sahte altın sürmeye çalışan şahıs yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 15:51 Güncelleme: 09.02.2025 15:52
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Adıyaman’da piyasaya sahte altın sürmeye çalışan şahıs yakalandı

Adıyaman’da, piyasaya sahte altın sürmeye çalışan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde faaliyet süren iki farklı kuyumcuya toplam 17.14 gram altın satan K.G., isimli şahıs sattığı sahte altınlar karşılığında 52 bin TL aldı.

PİYASAYA SAHTE ALTIN SÜRMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS YAKALANDI

Bir süre sonra altınların sahte olduğunu fark eden her iki kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalar gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında K.G., isimli şahıs Diyarbakır'da konakladığı otelde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üzerinde piyasa değeri 100 bin TL değerinde 50 adet sahte altın küpe ele geçirildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

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