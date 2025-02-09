İstanbul'da hareketli gece: Çatlaklar oluşan binada yıkılma tehlikesi
İstanbul Tuzla'da alt katında 2 iş yeri ve üst katlarında 9 daire bulunan binanın duvarlarında gece saatlerinde çatlaklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, ön inceleme sonrası binanın tahliye edilmesine karar verdi. Apartman sakini Murat Şahin, çatlaklar ve gelen sesler üzerine dışarı çıktıklarını belirterek binanın kentsel dönüşümde olduğunu söyledi.
Tuzla'da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren boşaltıldı.
9 DAİRENİN OLDUĞU BİNANIN DUVARLARI ÇATLADI
İçmeler Mahallesi Özyaman Sokak'ta alt katında 2 iş yeri, üst katlarında 9 dairenin bulunduğu binanın duvarlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, AFAD, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Belediye ekipleri, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tahliye edilmesine karar verdi. Bina tedbiren boşaltılırken, zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
"BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE"
Apartman sakinlerinden Murat Şahin, binanın ikinci katının duvarlarında çatlak oluştuğunu ve bu esnada ses çıktığını söyledi.
Gelen sesler üzerine korktuklarını belirten Şahin, "Hemen çocuklarla dışarı çıktık. İlgili bütün kamu kurumları gelerek burada inceleme yaptı. Zaten bina kentsel dönüşümde. Durum incelenecek ve ona göre hareket edeceğiz." dedi.
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