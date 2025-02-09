Çekmeköy'de korkutan kaza: Otomobil çarptığı binada doğal gaz sızıntısı
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Çekmeköy'de bir otomobilin bina önündeki doğal gaz kutusuna çarpmasının ardından binada gaz sızıntısı oluştu. Ekipler olaya müdahale ederken bina hasar aldı. Kaçan sürücü yakalanırken binada oturan Fatih Pelit, 'Patlasaydı buradaki evler uçardı. Doğal gaz şu an yok, evdekiler başka yere gidecek' dedi.
SÜRÜCÜ YAKALANDI
Olay sonrası kaçan sürücü ise ekipler tarafından yakalanırken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
"PATLASA NE OLACAKTI?"
Olayın yaşandığı binada oturan Fatih Pelit, "Patlasa ne olacaktı? Burada bir sürü insan var. Doğal gaz burası. Buradan acayip bir gaz çıkışı olmuş. Allah'tan patlamadı. Patlasaydı buradaki evler uçardı. Doğal gaz şu an yok, evdekiler başka yere gidecek" diye konuştu.