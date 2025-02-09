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Çekmeköy'de korkutan kaza: Otomobil çarptığı binada doğal gaz sızıntısı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 06:36 Güncelleme: 09.02.2025 06:37
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Çekmeköy’de korkutan kaza: Otomobil çarptığı binada doğal gaz sızıntısı

Çekmeköy'de bir otomobilin bina önündeki doğal gaz kutusuna çarpmasının ardından binada gaz sızıntısı oluştu. Ekipler olaya müdahale ederken bina hasar aldı. Kaçan sürücü yakalanırken binada oturan Fatih Pelit, 'Patlasaydı buradaki evler uçardı. Doğal gaz şu an yok, evdekiler başka yere gidecek' dedi.

Çekmeköy'de, mahallede hızla seyir halinde olan otomobil sürücüsü, bina önündeki doğal gaz kutusuna çarptı. Sürücü kaza sonrası kaçarken doğal gaz kutusunda sızıntı oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekibi sevk edildi. Ekipler, gaz sızıntısını durdururken binada hasar oluştu.

Gaz sızıntısı oluşan binada büyük panik yaşandı (DHA)Gaz sızıntısı oluşan binada büyük panik yaşandı (DHA)

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olay sonrası kaçan sürücü ise ekipler tarafından yakalanırken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"PATLASA NE OLACAKTI?"

Olayın yaşandığı binada oturan Fatih Pelit, "Patlasa ne olacaktı? Burada bir sürü insan var. Doğal gaz burası. Buradan acayip bir gaz çıkışı olmuş. Allah'tan patlamadı. Patlasaydı buradaki evler uçardı. Doğal gaz şu an yok, evdekiler başka yere gidecek" diye konuştu.

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Çekmeköy’de korkutan kaza: Otomobil çarptığı binada doğal gaz sızıntısı Çekmeköy’de korkutan kaza: Otomobil çarptığı binada doğal gaz sızıntısı Çekmeköy’de korkutan kaza: Otomobil çarptığı binada doğal gaz sızıntısı
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