İstanbul’un göbeğinde tabut konutlar! Yıkılması gereken evleri vatandaşa sattılar

İşte binadaki hasarın görüntüsü (Sabah)

TAHLİYE EDİLİP YIKILMALI



Blokların depreme dayanıksız olduğunu ve her an çökme riskinin bulunduğunu belirten Sarayköy Kooperatifi 2. Başkanı Bora Kalkavan ise kanunsuz tadilatın bir an önce durdurulup, blokların tahliye edilmesini istedi. SABAH'a konuşan Bora Kalkavan şunları söyledi: "Bu 3 blok depreme dayanıksız. 27 yıl boyunca atıl kaldılar. Haliyle beton da demir de çürüdü. Karot raporu da kolonların hali de bunu gösteriyor.

Bu kolonun üzerinde 16 kat var. Kooperatifin diğer yöneticileri tüm ikazlarıma rağmen ruhsat bile almadan blokların yarım kalan inşaatına ve her şeyden habersiz vatandaşlara daire satmaya devam ediyor. Satışları arsa hissesi olarak yapıyorlar. Ne yaptıysam, nereye başvurduysam kimse bu inşaatı durduramadı. İhbarlarım üzerine Belediye önce inşaatı mühürledi ancak Kooperatif genel kurulunu ele geçiren ve kimseyle bilgi paylaşmayan 3 kişi mührü kırıp inşaatı devam ettirdi.