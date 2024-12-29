İstanbul’un göbeğinde tabut konutlar! Yıkılması gereken evleri vatandaşa sattılar

Kaçak yapıların havadan görüntüsü (Sabah)

Kanun tanımayan kooperatif yöneticilerini belediyeye ihbar eden ancak bir sonuç alamayan Kooperatif 2. Başkanı Bora Kalkavan, olası bir deprem tehlikesine dikkat çekerek, "Ne yaptıysam, nereye başvurduysam kimse bu inşaatı durduramadı.Bu kişiler herkesten habersiz ve hukuksuz olarak da depreme dayanıksız olan bu evleri 3 ila 4 milyon TL arasında fiyatlarla arsa hissesi olarak noter sözleşmesi ile satıyorlar. Bu kanunsuzluğa dur denilmeli ve can güvenlikleri için bu konutlara taşınan vatandaşlar bir an önce tahliye edilmelidir" dedi.

SABAH muhabirleri, adeta tabut evleri andıran 3 bloğu yerinde inceledi. Yapılan incelemelerde; Blokların zemin katındaki ana taşıyıcı kolonlarda yapılan incelemelerde ise deformasyon olduğu, birçok kolonun patladığı, kolon demirlerinin paslandığı ve beton içerisinde deniz kabukları olduğu tespit edildi.

1997'DE YAPIMINA BAŞLANDI



10 bloklu olarak planlanan Sarayköy Yapı Kooperatifi inşaatına, 1997 yılında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde başlandı. Yapı işini üstlenen taşeron şirket, taahhüt edilen süre içerisinde 10 bloğun 7'sini tamamladı. Bu 7 blokta oturum planlanan sürede başladı.