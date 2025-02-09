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Antalya'da yunus polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 15:54 Güncelleme: 09.02.2025 15:54
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Antalya’da yunus polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya'da Polis Memuru Cuma Şimşek, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Kumluca ilçesi Kumluca-Antalya yolunun 7'nci kilometresinde saat 12.45 sıralarında meydana geldi.

YUNUS POLİSİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Antalya Emniyet Müdürlüğünde yunus polisi olarak görev yapan Cuma Şimşek, 07 BYN 541 plakalı motosikletiyle Kumluca istikametinden Antalya yönüne seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Şimşek, motosikletinden düşerek yolda sürüklenip bariyerlere çarptı, motosiklet ise alev aldı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, kaza anında kaskını taktığı tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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