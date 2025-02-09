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Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyazla örtündü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 15:56 Güncelleme: 09.02.2025 15:57
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Tekirdağ’ın yüksek kesimleri beyazla örtündü

Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Ganos Dağları’nı beyaza bürüdü.

Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZLA KAPLANDI

Özellikle doğa severlerin uğrak noktalarından biri olan Ganos Dağları, yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz örtüsünü giyen Ganos'un zirvesinde kartpostallık görüntüler oluştu. Yetkililer, bölgeye çıkacak vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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