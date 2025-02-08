08 Şubat 2025, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Rumeli Feneri'nde tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Rumeli Feneri'nde tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 14:14 Güncelleme: 08.02.2025 15:08
ABONE OL
Rumeli Feneri’nde tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

İstanbul Sarıyer'de bulunan Rumeli Feneri'ndeki bir teknede yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, tekneden dumanlar yükseldiği görüldü.

Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

RUMELİ FENERİ'NDE KORKUTAN OLAY



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rumeli Feneri’nde tekne yangını! Dumanlar yükseliyor Rumeli Feneri’nde tekne yangını! Dumanlar yükseliyor Rumeli Feneri’nde tekne yangını! Dumanlar yükseliyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör