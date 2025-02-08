Rumeli Feneri'nde tekne yangını! Dumanlar yükseliyor
İstanbul Sarıyer'de bulunan Rumeli Feneri'ndeki bir teknede yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, tekneden dumanlar yükseldiği görüldü.
Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ediyor.