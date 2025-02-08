Avcılar’da kopan elektrik kabloları patladı

Avcılar'da bulunan boş bir binanın önündeki kaldırımda koparılan elektrik kablolarında peş peşe patlama yaşandı. Kıvılcımlar saçan kablolara itfaiye ekibi müdahale ederek elektrik idaresine haber verdi.

Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Yıkılması kararlaştırılan binanın işlemleri henüz tamamlanmadı. Tamamen boş kalan bina evsizlerin mekanı haline geldi. Binanın duvarlarındaki elektrik kablolarını söküp çıkaran ve bunları ateşe verenler nedeniyle yangın çıktı.