Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü

Manisa'da meydana gelen trafik kazasından görüntü (İHA)

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü ve can pazarının yaşandığı kazada otomobil sürücüleri ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Beyhan Dora (55), Behiye Algan (77) ve Mehmet Sezer (38) yaralandı.