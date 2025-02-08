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3 işçi feci şekilde can vermişti! O yangın sonrası fabrika müdürünün ifadesi ortaya çıktı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 11:34
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3 işçi feci şekilde can vermişti! O yangın sonrası fabrika müdürünün ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'de 30 Kasım 2024'te bir fabrikada çıkan yangında 3 işçi feci şekilde can vermişti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, işletme müdürünün ifadesi ortaya çıktı. İş yerinin kontrol ve denetiminin kendisinde olduğunu ifade eden Serkan T.'nin, 'Yangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik.' dediği öğrenildi.

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp, ardından ev hapsi tedbiri uygulanan işletmenin müdürü Serkan T.'nin (39) ifadesi ortaya çıktı. İş yerinin kontrol ve denetiminin kendisinde olduğunu belirten Serkan T., "Yangının büyümesi ile beraber herkes koşuşturmaya başladı. Herkese seslenmeye, yardımcı olmaya çalıştım. Sonrasında bu 3 kişinin ilgili bölümde kaldığını öğrensek de yangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik." dedi.

Fabrika müdürünün ifadesinde ʺYangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik.ʺ dediği öğrenildi. (DHA)Fabrika müdürünün ifadesinde ʺYangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik.ʺ dediği öğrenildi. (DHA)

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde'deki bir mobilya fabrikasında geçen yıl 30 Kasım'da saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında işçiler Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40) hayatını kaybetti.

Fabrika 30 Kasım 2024 tarihinde yanmıştı (DHA)Fabrika 30 Kasım 2024 tarihinde yanmıştı (DHA)

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fabrikanın genel sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu ile yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Serkan T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serkan T.'nin geçen ay yapılan tutukluluk incelemesinde ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Fabrika yangınında 3 işçi can vermişti (DHA)Fabrika yangınında 3 işçi can vermişti (DHA)

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan fabrika müdürü Serkan T., iş yerinin kontrol ve denetiminin kendisinde olduğunu belirterek, "İş yerimizde olay neticesinde hayatını kaybeden Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen isimli şahıslar depoya ait kırlent bölümünde çalışmaktaydılar. Yangın deponun bir ucunda çıktı. Ancak, ölenlerin çıktığı bölümde yangın başlamadı. Yaklaşık 50-60 metre mesafe vardı. Yangının büyümesi ile beraber herkes koşuşturmaya başladı. Dışarıya çıkanları olay sebebiyle bir anda sayamadık. Herkese seslenmeye, yardımcı olmaya çalıştım. Sonrasında bu 3 kişinin ilgili bölümde kaldığını öğrensek de yangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik. İtfaiyeye haber verdik. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Maddi ve manevi kayıplarımız mevcuttur. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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