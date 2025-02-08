Sevgilisini öldürdü olay sonrası arkadaşına mesaj attığı ortaya çıktı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrenim gören Hakan Günkan, aynı üniversitede okuyan sevgilisi Pelin Üçtepe tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sevgilisiyle tartışan Günkan, kalbinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Üçtepe’nin olay sonrası bir arkadaşıyla mesajlaştığı ortaya çıktı.
2 Şubat günü Niğde'nin Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'nde oturan Hakan Günkan, Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde okuyan sevgilisinin evine gelmesiyle tartışmaya başladı. Günkan'ın 4 arkadaşıyla kaldığı eve gelen Pelin Üçtepe (23), sevgilisiyle kavga etmeye başladı. İddiaya göre Üçtepe, cebinden çıkardığı bıçağı Hakan Günkan'ın (25) kalbine sapladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Saldırının yaşandığına tanıklık eden evdeki öğrenciler, 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ağır yaralanan Hakan Günkan ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pelin Üçtepe ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Günkan'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana'da toprağa verildi.
ARALARININ BOZUK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ
Bıçaklı saldırının ardından Adana'da yaşayan Hakan Günkan'ın ailesi haberi alır almaz Niğde'ye doğru yola çıktıklarını belirterek Günkan'ın ölmeden önce ağabeyi ile mesajlaştığı ve kız arkadaşıyla aralarının kötü olduğunu belirttiği iddia edildi. Hakan Günkan'ın ağabeyi Doğan Günkan (31) "Kızla aran nasıl, diye sordum. 'Ağabey aramız bozuk' dedi. Saat 20.30 civarıydı. İki saat sonra mesaj attım, cevap gelmedi. Sabaha karşı saat 4'te bana telefon geldi ve polis kardeşimin kız arkadaşı ile tartıştığını, ağır yaralı olduğunu söyledi. Hemen Niğde'ye yola çıktık. Hastaneye gittiğimizde kardeşimin vefat ettiğini öğrendik.
"EVDEKİ HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİZ"
Ağabey Doğan Günkan, "Emniyete gittiğimizde ise kız arkadaşının bunu yaptığını söylediler. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Hakan, kız arkadaşıyla eve gidiyor. Evde arkadaşları da var. Odada kız, Hakan'ı bıçakladıktan sonra başında bekliyor. Sonra bir kız arkadaşını arayıp Hakan'ı bıçakladığını söylüyor. Kızla mesajları da var. Sonra diğer odadaki arkadaşlarının yanına gidip onlara bıçakladığını söylüyor. Biz o evde bulunan herkesten şikayetçiyiz" dedi.
"BU KIZ İLE İLİŞKİSİNİ TASVİP ETMEMİŞTİM"
Kız kardeşi Fatma Dolaş da Pelin Üçtepe'nin daha önce tanışmak için bir kez evlerine geldiğini ve o zaman da Hakan'a agresif davranışlarda bulunduğuna şahit olduklarını belirterek, "Ben bu kız ile ilişkisini tasvip etmemiştim. Buraya geldiğinde de kardeşimin omzuna birkaç kez yumruk attı. Bu kız iyi birine benzemiyor, diyerek ayrılmasını istedim. Benim kardeşim toprağa girdi. Kardeşimi melek gibiydi. O kızın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.
ARKADAŞINA OLAY SONRASI MESAJ ATTI
Yaşanan olay sonrası Pelin Üçtepe'nin saat 00.00 sıralarında bir kız arkadaşını telefonla arayıp sevgilisini bıçakladığını söylediği sonrasında durumu inkar ederek böyle bir şey olmadığını belirttiği mesajları ortaya çıktı. Aileye ulaştırılan mesajlarda cinayet şüphelisi ile kız arkadaşının görüşmesi ise şöyle:
Pelin Üçtepe: Kanka bir şey yok Hakan ile tartıştık, çözdük, konuşuyoruz.
Arkadaşı: Bıçakladım dedin.
Pelin Üçtepe: Yok öyle bir şey, iyiyiz.
Arkadaşı: Ara telefonumu ya da aç. Sesini duyacağım. Emin misin? Hakan nerede?
Pelin Üçtepe: Eminim kanka. Hakan yanımda odaya gitti. Batular çağırdı.
Arkadaşı: Niye aradın ağlıyorsun? Benim içim rahat etmez şimdi. Bıçakladım dedin, hastane dedin. Pelin bak kafayı yerim burada. İyi misin?
Pelin Üçtepe: Bir şey yok iyiyim kanka.
Arkadaşı: Emin olamıyorum.
Pelin Üçtepe: Emin ol kanka
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