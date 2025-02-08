Sevgilisini öldürdü olay sonrası arkadaşına mesaj attığı ortaya çıktı

Hakan Günkan bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. (DHA)

"BU KIZ İLE İLİŞKİSİNİ TASVİP ETMEMİŞTİM"

Kız kardeşi Fatma Dolaş da Pelin Üçtepe'nin daha önce tanışmak için bir kez evlerine geldiğini ve o zaman da Hakan'a agresif davranışlarda bulunduğuna şahit olduklarını belirterek, "Ben bu kız ile ilişkisini tasvip etmemiştim. Buraya geldiğinde de kardeşimin omzuna birkaç kez yumruk attı. Bu kız iyi birine benzemiyor, diyerek ayrılmasını istedim. Benim kardeşim toprağa girdi. Kardeşimi melek gibiydi. O kızın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

ARKADAŞINA OLAY SONRASI MESAJ ATTI

Yaşanan olay sonrası Pelin Üçtepe'nin saat 00.00 sıralarında bir kız arkadaşını telefonla arayıp sevgilisini bıçakladığını söylediği sonrasında durumu inkar ederek böyle bir şey olmadığını belirttiği mesajları ortaya çıktı. Aileye ulaştırılan mesajlarda cinayet şüphelisi ile kız arkadaşının görüşmesi ise şöyle:

Pelin Üçtepe: Kanka bir şey yok Hakan ile tartıştık, çözdük, konuşuyoruz.

Arkadaşı: Bıçakladım dedin.

Pelin Üçtepe: Yok öyle bir şey, iyiyiz.

Arkadaşı: Ara telefonumu ya da aç. Sesini duyacağım. Emin misin? Hakan nerede?

Pelin Üçtepe: Eminim kanka. Hakan yanımda odaya gitti. Batular çağırdı.

Arkadaşı: Niye aradın ağlıyorsun? Benim içim rahat etmez şimdi. Bıçakladım dedin, hastane dedin. Pelin bak kafayı yerim burada. İyi misin?

Pelin Üçtepe: Bir şey yok iyiyim kanka.

Arkadaşı: Emin olamıyorum.

Pelin Üçtepe: Emin ol kanka