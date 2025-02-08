08 Şubat 2025, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Kahvehaneyi savaş alanına çeviren kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Kahvehaneyi savaş alanına çeviren kavga! Sandalyeler havada uçuştu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 15:25
ABONE OL
Kahvehaneyi savaş alanına çeviren kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Şanlıurfa'da bulunan bir kahvehanede iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olay, Şeytan Küçesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, hayvan pazarı esnafı olduğu öğrenilen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme, yumruk ve sandalyelerle saldırdı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga diğer vatandaşların araya girmesiyle sona erdirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kahvehaneyi savaş alanına çeviren kavga! Sandalyeler havada uçuştu Kahvehaneyi savaş alanına çeviren kavga! Sandalyeler havada uçuştu Kahvehaneyi savaş alanına çeviren kavga! Sandalyeler havada uçuştu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör