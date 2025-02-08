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Gaziantep'te kaza: Araçtan parça koptu kadının başına isabet etti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 15:14
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Gaziantep’te kaza: Araçtan parça koptu kadının başına isabet etti

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde seyir halinde ilerleyen TIR ve hafriyat kamyonu kazaya karıştı. Yaşanan o anlarda tesadüfen yoldan geçen zabıta memuru Hediye Kuru'nun (35) başına araçtan kopan bir parça isabet etti. Kadın yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde dün öğle saatleri Atatürk Mahallesi'nde ilerleyen TIR ve hafriyat kamyonu kazaya karıştı. Aykut T.'nin (55) kullandığı 63 ABG 821 plakalı boru yüklü TIR ile Remzi D.'nin (50) kullandığı 27 UE 418 plakalı hafriyat yüklü kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonundaki bir parça, o sırada görevdeki zabıta memuru Hediye Kuru'nun başına isabet etti.

ZABITA MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerindekiler 112 sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Ekipler ilk müdahalenin ardından Hediye Kuru'yu ambulansla Islahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kuru, tedavisinin ardından taburcu edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep’te kaza: Araçtan parça koptu kadının başına isabet etti Gaziantep’te kaza: Araçtan parça koptu kadının başına isabet etti Gaziantep’te kaza: Araçtan parça koptu kadının başına isabet etti
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