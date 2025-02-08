Elazığ’da ulaşıma kar engeli: 54 köy yolu kapandı

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı Elazığ'da hayatı durma noktasına getirdi. Günlerdir devam eden kar yağışında Sivrice ve Maden ilçelerindeki 54 köy yolunu ulaşıma kapadı. Bölgede yolları açabilmek için İl Özel İdaresine bağlı ekipler kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı. İlçelerde çalışmalar devam ediyor.

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