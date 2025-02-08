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Elazığ'da ulaşıma kar engeli: 54 köy yolu kapandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 13:14
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Elazığ’da ulaşıma kar engeli: 54 köy yolu kapandı

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı Sivrice ve Maden ilçesindeki 54 köy yolunu ulaşıma kapadı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlattı.

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı Elazığ'da hayatı durma noktasına getirdi. Günlerdir devam eden kar yağışında Sivrice ve Maden ilçelerindeki 54 köy yolunu ulaşıma kapadı. Bölgede yolları açabilmek için İl Özel İdaresine bağlı ekipler kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı. İlçelerde çalışmalar devam ediyor.

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Elazığ’da ulaşıma kar engeli: 54 köy yolu kapandı Elazığ’da ulaşıma kar engeli: 54 köy yolu kapandı Elazığ’da ulaşıma kar engeli: 54 köy yolu kapandı
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