Beton kalıplarının içinden uyuşturucu çıktı! Şifre: "3 kalıp gönder"

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin toplamda 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Aramaların ardından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 3 şüphelinin poliste toplamda 15 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Beton kalıplarının içinden uyuşturucu çıktı (DHA)

"ŞİFRE 3 KALIP GÖNDER"

Adliyeye sevk edilen Recep Yaşar C. (27) ve Recep B. (26) çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Musa S. (23) ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Müşterilerle şüphelilerin telefonla ya da mesajlaşma programıyla '3 kalıp gönder' diyerek anlaştıkları ve uyuşturucu ticareti yaptıkları ortaya çıktı.