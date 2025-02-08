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Beton kalıplarının içinden uyuşturucu çıktı! Şifre: "3 kalıp gönder"

İstanbul’un Şişli ilçesinde çimento dökerek oluşturdukları beton kalıpların içerisinde uyuşturucu hap ticareti yapan şüpheliler, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler kalıpları çekiçle tek tek kırarken, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan çok sayıda hap, çok miktarda kokain ve esrar ele geçirdi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.02.2025 13:19
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Beton kalıplarının içinden uyuşturucu çıktı! Şifre: 3 kalıp gönder

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Ocak'ta Yenişehir Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Recep Yaşar C. (27), Recep B. (26) ve Musa S.'yi (23) durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis, 102 gram esrar ile 41 bin lira ele geçirdi.

Beton kalıplarının içinden uyuşturucu çıktı (DHA)Beton kalıplarının içinden uyuşturucu çıktı (DHA)

Olayla ilgili çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamera çalışmasında, şüphelilerden Musa S.'nin Şişli Eskişehir Mahallesi'nde bir adresten çıktığını tespit etti.

Beton kalıplarının içinden uyuşturucu çıktı (DHA)Beton kalıplarının içinden uyuşturucu çıktı (DHA)

ÇEKİÇLE TEK TEK KIRILDI

Bunun üzerine adrese giden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolapların içerisindeki poşetlerde 695 gram esrar, 775 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet şarjör, 34 adet mermi, çok sayıda uyuşturucu koymakta kullanılan kilitli poşet ve streç film ele geçirdi. Aramalar sırasında polisin dikkatini evde bulunan beton kalıpları çekti. Çekiç yardımıyla kalıpları tek tek kıran polis, içerisine gizlenmiş toplamda 288 adet ekstazi hap ele geçirdi.

Beton kalıplarının içinden uyuşturucu çıktı (DHA)Beton kalıplarının içinden uyuşturucu çıktı (DHA)

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin toplamda 2 milyon lira olduğu öğrenildi. Aramaların ardından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 3 şüphelinin poliste toplamda 15 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Beton kalıplarının içinden uyuşturucu çıktı (DHA)Beton kalıplarının içinden uyuşturucu çıktı (DHA)

"ŞİFRE 3 KALIP GÖNDER"

Adliyeye sevk edilen Recep Yaşar C. (27) ve Recep B. (26) çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Musa S. (23) ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Müşterilerle şüphelilerin telefonla ya da mesajlaşma programıyla '3 kalıp gönder' diyerek anlaştıkları ve uyuşturucu ticareti yaptıkları ortaya çıktı.

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