Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde TIR yangını! Gökyüzü dumanla kaplandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Sarıyer çıkışında ilerleyen plastik ham madde yüklü TIR'da yangın çıktı. Alevler kısa sürede TIR'ı tamamen sararken yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle TIR kullanılamaz hale gelirken, Edirne istikametinde trafik tek şeritten sağlandı.
Sarıyer Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında seyir halinde ilerleyen bir TIR'da yangın çıktı. Plastik ham madde yüklü TIR'da henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede aracın tamamına yayıldı.
TIR şoförü yangını görmesiyle aracı emniyet şeridine çekti ve 112 acil ihbar hattına durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sarıyer ve Beykoz'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. TIR kullanılamaz hale gelirken olay yerine çekici çağrıldığı öğrenildi.