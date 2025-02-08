Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde TIR yangını! Gökyüzü dumanla kaplandı

Sarıyer Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında seyir halinde ilerleyen bir TIR'da yangın çıktı. Plastik ham madde yüklü TIR'da henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede aracın tamamına yayıldı.

TIR şoförü yangını görmesiyle aracı emniyet şeridine çekti ve 112 acil ihbar hattına durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sarıyer ve Beykoz'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIR'da çıkan yangın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. TIR kullanılamaz hale gelirken olay yerine çekici çağrıldığı öğrenildi.