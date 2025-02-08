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Avcılar’da elektrik kabloları patladı itfaiye müdahale etti

Avcılar'da elektrik kabloları patladı itfaiye müdahale etti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.02.2025 14:14
Güncelleme:08.02.2025 14:14
İstanbul Avcılar'da bulunan bir boş binanın önündeki kaldırımdaki elektrik kabloları nedeniyle peş peşe patlamalar yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kıvılcımlar saçan kablolara müdahalede bulundu.

Avcılar'da bulunan boş bir binanın önündeki kaldırımda koparılan elektrik kablolarında peş peşe patlama yaşandı. Kıvılcımlar saçan kablolara itfaiye ekibi müdahale ederek elektrik idaresine haber verdi.

Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Yıkılması kararlaştırılan binanın işlemleri henüz tamamlanmadı. Tamamen boş kalan bina evsizlerin mekanı haline geldi. Binanın duvarlarındaki elektrik kablolarını söküp çıkaran ve bunları ateşe verenler nedeniyle yangın çıktı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından bölge yeniden ulaşıma açıldı (DHA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ayrılırken, bina önündeki kaldırımda yer alan elektrik kabloları peş peşe kıvılcımlar saçarak patladı. İtfaiye ekipleri, bir süre daha bekledikten sonra elektrik kurumuna bilgi verdi. Binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

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Avcılar’da elektrik kabloları patladı itfaiye müdahale etti
Avcılar’da elektrik kabloları patladı itfaiye müdahale etti
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