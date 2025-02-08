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Artvin'de çığ paniği! Saniye saniye kaydedildi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 11:23
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Artvin’de çığ paniği! Saniye saniye kaydedildi

Artvin'de yağan karın etkisiyle yüksek kesimlerde çığ düştü. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Çığın düştüğü yeri beyaz toz bulutu kapladı.

Artvin'in Şavşat ilçesinin yüksek kesimlerinde çığ düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şavşat ilçesi Aşağıkoyunlu köyünün yüksek kesimlerinde, dün öğleden sonra çığ düştü.

ARTVİN'DE ÇIĞ DÜŞTÜ! O ANLAR KAMERADA

Dağ eteklerinden kayan kar kütlesi, yamaçtan ilerleyerek bağ evlerinin yakınına ulaştı. Bölgeyi beyaz toz bulutunun kapladığı olayda can ve mal kaybı yaşanmadı. Çığ anı, bağ evlerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde; kar kütlesinin yamaçtan kaydığı ve çevreyi beyaz toz bulutunun kapladığı anlar yer aldı.

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Artvin’de çığ paniği! Saniye saniye kaydedildi Artvin’de çığ paniği! Saniye saniye kaydedildi Artvin’de çığ paniği! Saniye saniye kaydedildi
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