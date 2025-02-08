Haraç planları suya düştü! Ekiplerden operasyon

İstanbul'da son zamanlarda artan mekan kurşunlama olaylarına yönelik başlatılan savaş tam gaz devam ediyor. Kadıköy Koşuyolu'nda bir mekan 25 Ocak gecesi kurşunlandı. Birkaç cam kırıldı. Sahibi ya da işletmenine kimse bir şey demedi. Ertesi gün gece saatlerinde mekan yine kurşunlandı.