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Haraç planları suya düştü! Ekiplerden operasyon

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 11:01 Güncelleme: 08.02.2025 11:19
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Haraç planları suya düştü! Ekiplerden operasyon

İstanbul Kadıköy'de bir mekanı haraç almak için iki gece üst üste kurşunlayan suç örgütü üyeleri olayların sabahında Gasp Büro Amirliği ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HARAÇ ÇETESİNE OPERASYON

İstanbul'da son zamanlarda artan mekan kurşunlama olaylarına yönelik başlatılan savaş tam gaz devam ediyor. Kadıköy Koşuyolu'nda bir mekan 25 Ocak gecesi kurşunlandı. Birkaç cam kırıldı. Sahibi ya da işletmenine kimse bir şey demedi. Ertesi gün gece saatlerinde mekan yine kurşunlandı.

Ekipler saldırganları adım adım takip etti (DHA)Ekipler saldırganları adım adım takip etti (DHA)

Haraç için kurşun sıktıkları değerlendirilen suç örgütü üyelerini yakalamak için Gasp Büro Amirliği ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çete üyeleri haraç isteyemeden yakalandı (DHA)Çete üyeleri haraç isteyemeden yakalandı (DHA)

HARAÇ İSTEYEMEDEN YAKALANDILAR
Yapılan çalışmalarda kısa sürede önce motor ve onları ilk gün olay yerine getiren araç tespit edildi. Şüpheliler aynı günün sabahında daha mekan sahibi ile iletişime geçmeden enselendiler. Suç örgütü üyelerinden biri girdiği markette yere yatırılıp ters kelepçeyle gözaltına alındı. O anlar polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Evlerinde yapılan aramada silah ele geçirildi (DHA)Evlerinde yapılan aramada silah ele geçirildi (DHA)

TUTUKLANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 suç örgütü üyesi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Y.(26). ve M.A.(19) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haraç planları suya düştü! Ekiplerden operasyon Haraç planları suya düştü! Ekiplerden operasyon Haraç planları suya düştü! Ekiplerden operasyon
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