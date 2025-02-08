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Ankara'da 10 aylık meydan çöktü! Vatandaş Mansur Yavaş'a tepki gösterdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 09:06
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Ankara’da 10 aylık meydan çöktü! Vatandaş Mansur Yavaş’a tepki gösterdi

Mansur Yavaş tarafından büyük vaatlerle açılan Ulus 100. Yıl Meydanı'nda henüz bir yıl bile dolmadan çöküntüler meydana geldi. 20 Mart 2024'te açılan meydanda 100-150 metrekarelik bir alanda yaşanan göçük nedeniyle vatandaş duruma tepki gösterirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet anlayışı da tartışma konusu oldu. Bir vatandaş, 'Ankara'nın temel altyapısı çöktü' ifadelerini kullandı.

Ankara'da Mansur Yavaş tarafından açılan Ulus 100. Yıl Meydanı, açılışının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden çöktü. Meydanın yaklaşık 100-150 metrekarelik alanında göçük yaşanmasına vatandaş tepki gösterdi.

OTOBÜS DURAKLARINA YAKIN NOKTA GÖÇTÜ
Çökme olayı salı günü sabah saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 100-150 metrekarelik bir alanda yaşanan çökme, yoğun kullanılan otobüs duraklarına oldukça yakın bir noktada gerçekleşti. Büyük bir tehlike atlatılırken, can kaybı veya yaralanma olmaması sevindirici tek gelişme oldu. Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Ulus 100. Yıl Meydanı'nda yaşanan göçük otobüs duraklarının hemen yakınında meydana geldi (Sabah)Ulus 100. Yıl Meydanı'nda yaşanan göçük otobüs duraklarının hemen yakınında meydana geldi (Sabah)

VATANDAŞ TEPKİLİ
Sabah'ın haberine göre henüz 1 yıl bile olmadan meydanda yaşanan göçük, vatandaşın da tepkisini çekti. Bölge sakinleri ve kullanıcıları, altyapı eksiklikleri ve belediyenin başarısız hizmet anlayışını eleştirdi.

Ahmet Burak Coşkun isimli vatandaş "2019 yılından itibaren Ankara'da sadece burası göçmedi. Ankara'nın temel altyapısı göçtü. Mansur Yavaş yönetimi sayesinde Ankara'da yollar göçtü, meydanlar göçüyor, trafik sistemi göçtü. Belediye Başkanı olarak Ankara'ya hizmet etmek yerine, CHP'deki ön seçimlerle ve Ekrem İmamoğlu'nun dava dosyasıyla ilgileniyor." dedi.

Vatandaşlar belediye hizmetlerini eleştirirken, Mansur Yavaş'a ise tepki gösterdi (Sabah)Vatandaşlar belediye hizmetlerini eleştirirken, Mansur Yavaş'a ise tepki gösterdi (Sabah)

"ANKARA TAMAMEN GÖÇÜK İÇİNDE"
Selahattin Hanlı isimli bir başka vatandaş da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirirken, "Ankara tamamen bir göçük içerisinde. 6 yıllık bir süreç geçmesine rağmen Ankara'da yeni inşa edilen hiçbir şey yok. Mansur Yavaş, bir eser üretmek yerine Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşmaya devam ediyor. Ankara'da belediye başkanı yok. Ankara'da Mansur Yavaş imzalı hiçbir eser yok. Sadece 25 yıldır yapılmış olan eserlerin üzerine devam ediyor. Trafik sorunu her geçen gün artıyor. Şehirleşmenin planlaması, yönlendirmesi, yoğunluğun aktarılması, şehircilik planlaması tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesi ama bu vazifelerden haberdar değil. Halkın genel sorunları, altyapı sorunu, en ufak bir yağmurda şehir çekiyor. Ankaralı faturasına baksın. Elektrik faturasının dörtte biri olan su faturası şu anda elektrik faturasını geçmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, ʺAnkara'da bir belediye başkanı yok.ʺ ifadelerini kullandı. (Sabah)Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, ʺAnkara'da bir belediye başkanı yok.ʺ ifadelerini kullandı. (Sabah)

Hasan Galip Şahin isimli vatandaş da Mansur Yavaş'ı eleştirirken şunları söyledi: "Ankara, Türkiye'nin başkenti. Hiçbir ülkenin başkentinde böyle bir olay yaşanmamıştır diye tahmin ediyorum ve Ankara'nın en turistik ve uğrak noktalarından biri burası. Mansur Yavaş başkanımız burayı yaklaşık 6 ay önce yapmış. Bu göçüğün oluşması bana saçma geldi. Ankara'da bir belediye başkanı yok."

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Ankara’da 10 aylık meydan çöktü! Vatandaş Mansur Yavaş’a tepki gösterdi Ankara’da 10 aylık meydan çöktü! Vatandaş Mansur Yavaş’a tepki gösterdi Ankara’da 10 aylık meydan çöktü! Vatandaş Mansur Yavaş’a tepki gösterdi
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