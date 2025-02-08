Ankara’da 10 aylık meydan çöktü! Vatandaş Mansur Yavaş’a tepki gösterdi

Ulus 100. Yıl Meydanı'nda yaşanan göçük otobüs duraklarının hemen yakınında meydana geldi (Sabah)

VATANDAŞ TEPKİLİ

Sabah'ın haberine göre henüz 1 yıl bile olmadan meydanda yaşanan göçük, vatandaşın da tepkisini çekti. Bölge sakinleri ve kullanıcıları, altyapı eksiklikleri ve belediyenin başarısız hizmet anlayışını eleştirdi.

Ahmet Burak Coşkun isimli vatandaş "2019 yılından itibaren Ankara'da sadece burası göçmedi. Ankara'nın temel altyapısı göçtü. Mansur Yavaş yönetimi sayesinde Ankara'da yollar göçtü, meydanlar göçüyor, trafik sistemi göçtü. Belediye Başkanı olarak Ankara'ya hizmet etmek yerine, CHP'deki ön seçimlerle ve Ekrem İmamoğlu'nun dava dosyasıyla ilgileniyor." dedi.