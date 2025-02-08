Kadıköy’deki tarihi karakolda yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de önceden Mühürdar Karakolu olarak bilinen ve restorasyon işlemi süren tarihi yapıda yangın meydana geldi. Alevlerin çıkış nedeninin henüz bilinmediği olay saat 04:00 sıralarında yaşandı.

Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı karakolda edinilen bilgiye göre, daha önceden restore edilmek üzere etrafı metal levhalarla kapatılan binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.