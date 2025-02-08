Kadıköy'deki tarihi karakolda yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Kadıköy'de gece saatleri 3 katlı tarihi Mühürdar Karakolu'nda nedeni bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Yapıda restorasyon işlemi nedeniyle etrafın metal levhalarla kaplı olduğu ve alevlerin kısa sürede sıçrayarak tüm binayı sardığı öğrenildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kadıköy'de önceden Mühürdar Karakolu olarak bilinen ve restorasyon işlemi süren tarihi yapıda yangın meydana geldi. Alevlerin çıkış nedeninin henüz bilinmediği olay saat 04:00 sıralarında yaşandı.
Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı karakolda edinilen bilgiye göre, daha önceden restore edilmek üzere etrafı metal levhalarla kapatılan binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonrası yapılan incelemede, bir kişinin içeride yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirlenemeyen kişi ambulansa alındı ve cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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