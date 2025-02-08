Depremzede çiftin yeni ev sevinci! "Evimiz saray gibi"

Dulkadiroğlu ilçesinde TOKİ tarafından yapılan Karacasu Konutları 3. Etap (Sabah)

"BU EV SARAY GİBİ, ÖMÜR BOYU ÇALIŞSAK ALAMAZDIM"

Sabah'ın haberine göre; Bekçi çifti yeni evlerine yerleşti ve yaşadıkları mutluluğu evlerine gelen misafirleri ile paylaşıyor. Mustafa ve Hatice Bekçi yeni evlerinin çok güzel olduğunu belirtirken, "Depremde evimiz ağır hasar aldı ve yıkıldı. Şimdi kocaman bir evimiz oldu. Eşimle birlikte yaşıyoruz ve bu ev bize saray gibi geliyor. Eski evimizden çok daha güzel. Ömür boyu çalışsak böyle bir ev alamazdım.