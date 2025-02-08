Depremzede çiftin yeni ev sevinci! "Evimiz saray gibi"

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili derinden etkileyen deprem faciasında depremzede Mustafa ve Hatice Bekçi çifti TOKİ tarafından inşa edilen 2 katlı müstakil evlerine yerleşti.
Depremde evlerinin yıkılarak ölümden dönen aile, yeni konutlarına geçene kadar Antalya'da yaşayan çocuklarının yanına yerleşti. Çift, TOKİ tarafından merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yapılan 46 blok 798 daireden oluşan Karacasu Konutları 3. Etap'ta kura ile çıkan evlerine kavuştu.
"BU EV SARAY GİBİ, ÖMÜR BOYU ÇALIŞSAK ALAMAZDIM"
Sabah'ın haberine göre; Bekçi çifti yeni evlerine yerleşti ve yaşadıkları mutluluğu evlerine gelen misafirleri ile paylaşıyor. Mustafa ve Hatice Bekçi yeni evlerinin çok güzel olduğunu belirtirken, "Depremde evimiz ağır hasar aldı ve yıkıldı. Şimdi kocaman bir evimiz oldu. Eşimle birlikte yaşıyoruz ve bu ev bize saray gibi geliyor. Eski evimizden çok daha güzel. Ömür boyu çalışsak böyle bir ev alamazdım.
"CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
Bekçi, yeni evlerinde yaşadıkları tarifsiz mutluluğu anlatırken şu sözlere yer verdi; "Yapanlardan Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bu evlerin yapılmasında onun emeği çok büyük" ifadelerini kullandı.
"EVLERİMİZİ DEĞİŞTİRELİM Mİ DİYORLAR"
Mustafa Bekçi yeni evlerinde ağırladıkları her misafirin evlerini çok beğendiğini belirterek, "Evlerimizi değiştirelim mi diyenler oluyor. Hatta buraya gelince kendi evlerimize gidesimiz gelmiyor" diyenler oldu. Evimizin beğenilmesi bizim de hoşumuza gidiyor, çok mutlu oluyoruz" dedi.