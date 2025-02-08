Kapalıçarşı'daki kara para aklama operasyonunda 1'i ev hapsi 10 tutuklama
Kapalıçarşı'da kara para akladıkları tespit edilen 40 şüpheli, geçtiğimiz günlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. 9 milyar lirayı kurulan paravan şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edilen ve aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Soruşturmada 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Özbey hakkında ev hapsi kararı verildi.
İstanbul merkezli 12 ilde, 4 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında kara para akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kapalıçarşı'da dolandırıcılık, sanal kumar ve 93 paravan şirket aracılığıyla 93 milyar TL'nin aklandığını tespit etti.
40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerin düzenlediği operasyon kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Eş zamanlı operasyon kapsamında Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Büroları'ndan 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği öğrenildi.
2 MİLYON TL'LİK İŞLEM
Operasyonlar kapsamında şüphelilerin 2 milyon TL üzerinde işlem hacmi olan ve farklı kişilere 15 bin TL verilerek banka hesaplarını kullandığı belirlendi. Sabah'ın haberine göre ifadesi alınan 20 şüpheli tutuklanmaları talebiyle diğer 20 şüpheli ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul merkezli 12 ilde, 4 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında kara para akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kapalıçarşı'da dolandırıcılık, sanal kumar ve 93 paravan şirket aracılığıyla 93 milyar TL'nin aklandığını tespit etti.
1 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 40 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Faik Özbey için ise hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi. Diğer şüphelilerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 40 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Faik Özbey için ise hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi. Diğer şüphelilerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.