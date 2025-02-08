İstanbul merkezli 12 ilde kara para akladıkları tespit edilen 40 şüpheli yakalandı. (AA)

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin düzenlediği operasyon kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Eş zamanlı operasyon kapsamında Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Büroları'ndan 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği öğrenildi.

2 MİLYON TL'LİK İŞLEM

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin 2 milyon TL üzerinde işlem hacmi olan ve farklı kişilere 15 bin TL verilerek banka hesaplarını kullandığı belirlendi. Sabah'ın haberine göre ifadesi alınan 20 şüpheli tutuklanmaları talebiyle diğer 20 şüpheli ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.