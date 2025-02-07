Bursa'da ilginç anlar! Otomobilinin tavanındaki "kardan adam" ile şehir turu keyfi

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Çok sayıda kazanın meydana geldiği caddeye sevk edilen polis ekipleri yol güvenliği sağlarken, belediye ekipleri ise tuzlama çalışması yaptı.

Karın keyfini çıkarmak isteyen bir vatandaş ise otomobilinin tavanına yaptığı kardan adamın başına huni koyup, şehir turu attı. Çocuklar kartopu oynarken, bazıları da aracın arkasında bağladığı kızakla kaydı.