07 Şubat 2025, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Sahte içki faciası! İstanbul'da ölenlerin sayısı arttı

Sahte içki faciası! İstanbul'da ölenlerin sayısı arttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.02.2025 22:55 Güncelleme: 07.02.2025 23:03
ABONE OL
Sahte içki faciası! İstanbul’da ölenlerin sayısı arttı

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiği öğrenildi. İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk ayında sahte ve kaçak içkiye ilişkin yürütülen çalışmalarda 190 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 86 bin 274 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini açıklamıştı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 70'e ulaştı.

Sahte içki dolayısıyla hastaneye başvuranlardan 8'i yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk ayında sahte ve kaçak içkiye ilişkin yürütülen çalışmalarda 190 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 86 bin 274 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini açıklamıştı.

Sahte içkiden 103 kişi öldüSahte içkiden 103 kişi öldü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sahte içki faciası! İstanbul’da ölenlerin sayısı arttı Sahte içki faciası! İstanbul’da ölenlerin sayısı arttı Sahte içki faciası! İstanbul’da ölenlerin sayısı arttı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör