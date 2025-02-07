07 Şubat 2025, Cuma
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Kilyos'ta dev dalgalar kuru yük gemisini sürükledi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.02.2025 18:15
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Kilyos’ta dev dalgalar kuru yük gemisini sürükledi!

Sarıyer Kilyos'ta fırtına nedeniyle kuru yük gemisi dev dalgalarda sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri geminin olduğu bölgeye sevk edildi.

Sarıyer Kilyos'ta fırtına nedeniyle kuru yük gemisi dev dalgalarda sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri geminin olduğu bölgeye sevk edildi.

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Kilyos’ta dev dalgalar kuru yük gemisini sürükledi! Kilyos’ta dev dalgalar kuru yük gemisini sürükledi! Kilyos’ta dev dalgalar kuru yük gemisini sürükledi!

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