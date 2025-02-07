Anne ayı ve yavrusunun karda oyun oynadığı anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nün kamerasına yansıdı. (İHA)

NEŞELERİNE ORTAK OLDUK

Görüntülerde "Karla kaplı ormanda anne ve yavru ayılar neşeyle yuvarlanıp oynuyor; bize de neşelerine ortak olmak düşüyor. "Yaşat-Koru-Sev" mesajıyla paylaşılırken, DKMP yetkilileri, yaban hayatının korunmasının önemine dikkat çekti ve doğanın dengesini korumanın tüm canlılar için hayati olduğunu vurguladı.