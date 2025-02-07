Gümüşhane'de yağan karın tadını anne ayı ve yavrusu çıkardı
Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı ile birlikte vahşi doğada gülümseten kareler ortaya çıktı. Ormanda dolaşan anne ve yavru ayı, karın tadını doyasıya çıkardı. Ayıların sevimli halleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nün kameralarına yansıdı.
Gümüşhane'de günlerdir devam eden kar yağışı vahşi doğadaki canlıları da doğrudan etkiliyor. Karla kaplı ormanda oyun oynayan bir anne ve yavru ayının görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nün kameralarına anbean yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayınlanan ve büyük ilgi gören görüntülerde anne ayının yavrularıyla birlikte karla kaplı ormanda yuvarlanarak oyun oynadığı anlar yer aldı.
NEŞELERİNE ORTAK OLDUK
Görüntülerde "Karla kaplı ormanda anne ve yavru ayılar neşeyle yuvarlanıp oynuyor; bize de neşelerine ortak olmak düşüyor. "Yaşat-Koru-Sev" mesajıyla paylaşılırken, DKMP yetkilileri, yaban hayatının korunmasının önemine dikkat çekti ve doğanın dengesini korumanın tüm canlılar için hayati olduğunu vurguladı.