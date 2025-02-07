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Manisa'da ayakkabıcılar sitesinde yangın! Ürünler küle döndü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.02.2025 16:31 Güncelleme: 07.02.2025 16:52
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Manisa’da ayakkabıcılar sitesinde yangın! Ürünler küle döndü

Manisa'da bulunan ayakkabıcılar sitesinde yangın çıktı. Piyasaya sürülmek üzere depolanmış ürünlerin istiflendiği yerde çıkan yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde piyasaya sürülmek üzere depolanmış ürünlerin istiflendiği depoda çıkan ve üst katlara sıçrayan yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında 4 katlı binada büyük çaplı zarar oluştu.

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Yunusemre ilçesindeki Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin 4 katlı idare binasının alt katındaki depo kısmında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, piyasaya sürülmek üzere depolanmış ürünlerin tamamı yandı.

Yangına müdahale eden iş yeri sahiplerinden Ali Vural, "Muhtemelen yangın elektrik kontağından çıktı. Müdahale ettiğimizde alevler zaten oldukça büyümüştü. Yangın, en alt katta çıktı, en üst kata kadar sıçradı" dedi.

Büyük çaplı zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Manisa’da ayakkabıcılar sitesinde yangın! Ürünler küle döndü Manisa’da ayakkabıcılar sitesinde yangın! Ürünler küle döndü Manisa’da ayakkabıcılar sitesinde yangın! Ürünler küle döndü
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