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Kocaeli'nde zincirleme kaza! 3 kamyon birbirine girdi: 9 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.02.2025 16:37
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Kocaeli’nde zincirleme kaza! 3 kamyon birbirine girdi: 9 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sabah saatlerinde 4 aracın karıştığı kazada faciaya ramak kaldı. Aralarında özel halk otobüsü, kar küreme ve tuzlama kamyonu ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İlimtepe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

3 KAMYON BİRBİRİNE GİRDİ

Körfez Belediyesi'ne ait Ercan T. yönetimindeki kar küreme, tuzlama kamyonu ile Özcan U. yönetimindeki 41 HU 3072 plakalı özel halk otobüsü ve B.D. idaresindeki 34 NCS 78 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araç sürücüleri ve minibüste bulunan yolcular yaralandı.

Kocaeli'nde 3 kamyon ve bir otomobil zincirleme kazaya neden oldu / DHAKocaeli'nde 3 kamyon ve bir otomobil zincirleme kazaya neden oldu / DHA

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 9 yaralı, ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli’nde zincirleme kaza! 3 kamyon birbirine girdi: 9 yaralı Kocaeli’nde zincirleme kaza! 3 kamyon birbirine girdi: 9 yaralı Kocaeli’nde zincirleme kaza! 3 kamyon birbirine girdi: 9 yaralı
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