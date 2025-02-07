Kocaeli’nde zincirleme kaza! 3 kamyon birbirine girdi: 9 yaralı

Kocaeli'nin İlimtepe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

3 KAMYON BİRBİRİNE GİRDİ

Körfez Belediyesi'ne ait Ercan T. yönetimindeki kar küreme, tuzlama kamyonu ile Özcan U. yönetimindeki 41 HU 3072 plakalı özel halk otobüsü ve B.D. idaresindeki 34 NCS 78 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araç sürücüleri ve minibüste bulunan yolcular yaralandı.