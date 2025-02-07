Karaman’da aranan 20 şüpheliye operasyon: 1 tutuklama

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından 31 Ocak-06 Şubat tarihleri arasında, haklarında aranması bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı uygulamalarda 11 bin 168 kişinin sorgusu yapılırken, 20 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında belirlenen 20 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 1'i tutuklandı. Trafik uygulamasında 4 sürücü ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapılırken 9 araç trafikten men edildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Denetimler sırasında 2 sürücünün ehliyetine el konulurken çok sayıda tabanca ve av tüfeği bulundu. Aramalar çerçevesinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, Osmanlı dönemine ait bir el yazması kitap, 2 adet demir mühür ve kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ile define arama malzemeleri ele geçirildi.