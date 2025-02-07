Karaman'da aranan 20 şüpheliye operasyon: 1 tutuklama
Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken ekipler tarafından çok sayıda tabanca, el yazması kitap, yasaklı madde ve define arama malzemeleri ele geçirildi.
Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından 31 Ocak-06 Şubat tarihleri arasında, haklarında aranması bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı uygulamalarda 11 bin 168 kişinin sorgusu yapılırken, 20 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında belirlenen 20 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 1'i tutuklandı. Trafik uygulamasında 4 sürücü ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapılırken 9 araç trafikten men edildi.
ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Denetimler sırasında 2 sürücünün ehliyetine el konulurken çok sayıda tabanca ve av tüfeği bulundu. Aramalar çerçevesinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, Osmanlı dönemine ait bir el yazması kitap, 2 adet demir mühür ve kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ile define arama malzemeleri ele geçirildi.