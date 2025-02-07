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İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.02.2025 17:12
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İzmir’de düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 ilde başlatılan operasyon kapsamında FETÖ'nün askeri yapılanmasında faaliyet yürüttüğü şüphesiyle yakalanan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içinde oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından 3 şüpheli tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı / DHAİzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı / DHA

ASKERİ YAPILANMAYA OPERASYON

4 Şubat'ta, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik İzmir, Ankara, Aydın, Hatay, Tokat ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İzmir ve Manisa’da FETÖ operasyonuİzmir ve Manisa’da FETÖ operasyonu İZMİR VE MANİSA'DA FETÖ OPERASYONU

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İzmir’de düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı İzmir’de düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı İzmir’de düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı

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