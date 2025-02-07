Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ekiplerin bir depoya düzenlediği operasyonda eczane dışında satışı yasak olan 5 bin 105 kutu ilaca el konuldu. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre,"İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut huzur ve güvenliğin devamının sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla bir depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramada, yasal tedarik zinciri dışına çıkmış, farklı ambalaj ve blister içerisinde satışa hazır toplam 5 bin 105 kutu ilaç ele geçirildi." denildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyon kapsamında C.B. ile yabancı uyruklu A.T. gözaltına alındı. Yakalanlar hakkında adli işlem başlatıldı.