Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde eğitime kar tatili... İstanbul'da okul var mı? 7 Şubat Cuma kar tatili olan iller listesi...
Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok kentte yoğun kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde valilikler tarafından okulların tatil edildiği açıklandı. Peş peşe gelen duyuruların ardından öğrenciler ve veliler, 7 Şubat’ta hangi illerde eğitime ara verildiğini merak ediyor. İşte kar tatili ilan edilen şehirler ve detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul ve Ankara olmak üzere yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok ili etkisi altına aldı.
Valilikler gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği illerde okulların tatil ediliğini duyurdu.İşte 7 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil ediliği iller...
KAYSERİ
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde devam eden kar yağışının yarın da görüleceği ve gece saatlerinde yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 7 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
SİNOP
Sinop'ta valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı. Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."
GÜMÜŞHANE
Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre, ilimiz genelinde olumsuz hava şartlarının 7 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olması ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın sebep olabileceği ulaşımdaki aksamalara binaen, İl merkezi ve ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 7 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları duyuruldu.
SAKARYA'DA EĞİTİME 1 GÜNLÜK DAHA KAR ENGELİ
Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
SİVAS'TA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, taşımalı kapsamında olmayan öğrenciler için eğitim-öğretimin normal düzeninde devam edeceği aktarıldı.
GÜRÜN İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Öte yandan Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Gürün Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 7 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi. Paylaşımda kamuda çalışan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.