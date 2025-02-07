Asrın Felaketi’nin ikinci yılında Meryem Duymaz’ın yürek burkan paylaşımı

Asrın Felaketi"nin 2. yılında yüzbinlerce depremzede hayatını kaybeden yakınları için yas tuttu. Sosyal medyada yaptığı yemek videolarıyla ünlenen fenomen Taha Duymaz'da depremde hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Oğlunu kaybeden Meryem Duymaz ise afetin 2. yılında oğlu Taha ile birlikte 3 evladı için yazdığı cümlelerle gündeme geldi. İşte acılı annenin oğlu için yaptığı paylaşım...

3 EVLADINI TOPRAĞA VERDİ

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi'nde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada adını duyuran Taha Duymaz, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası iki kardeşi ile enkaz altında kalarak vefat etmişti.

Felakette 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz'dan, Instagram hesabından yürek yakan paylaşım geldi.

Taha Duymaz'ın annesinden duygusal paylaşım / INGTAGRAM

"SÖNMEYEN BİR ATEŞ BIRAKIP GİTTİNİZ"

Evlatlarının fotoğraflarını paylaşan acılı anne, "Benim günahsız yavrularım, ciğerlerimmm. 2 yıldır nasıl yaşadığımı hiç bilmiyorum.

Ciğerimde sönmeyen, dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz yavrularım. Taha'm, Melek'im, Umut'um. Rabbim beni ahirette sizinle buluştursun. " diye konuştu.

Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz çocuklarının fotoğrafını paylaştı / INSTAGRAM

"RABBİM DÜŞMANIMA YAŞATMASIN"

"Bu acının tarif yok" diyen anne Meryem Duymaz, yaptığı paylaşımın devamında ise şu ifadelere yer verdi:

Rabbim tüm acılı ailelere sabır versin. Bu acının tarifi yok. Rabbim düşmanıma böyle bir acı yaşatmasın. Ben sizi Rabbime emanet ettim yavrularım.

Allah sizden razı olsun. Allah mekanınızı cennet bahçesinden bir bahçe eylesin benim Gül kokulu yavrularım"

Taha Duymaz'ın annesi yürekleri dağladı! Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden Meryem Duymaz: Dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz!