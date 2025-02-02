Adana’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 6 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Fotoğrafta Yunus Tekin | DHA

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki hastaneye kaldırılan yaralılardan 23 yaşındaki Yunus Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri tamamlanan Salih O. ile Hasan, Hüseyin, Süleyman ve Celal K. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı olduğu iddia edilen Sedat T. ve kavgaya karışan Ahmet M'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.