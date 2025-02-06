Tekirdağ'da villa hırsızları 120 saatlik kamera kaydıyla yakalandı
Tekirdağ Çerkezköy Amberdere mevkiinde geçtiğimiz ay iki villaya girerek elektronik cihazları çalan iki hırsız, 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 2 kişi polis tarafından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Geçtiğimiz ay Çerkezköy Amberdere mevkiindeki iki villaya giren maskeli ve eldivenli iki hırsız, kimsenin olmadığı anı fırsat bilerek villayı talan etmişti. Güvenlik kameralarına aldırış etmeden, villada bulunan elektronik cihazları çalan hırsızlar kayıplara karışmıştı.
Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları titizlikle incelenerek, şüphelilerin E. D. ve Ş.H. olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.