Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e son görev! Kahreden detay: Kızının doğum gününde toprağa verildi
Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, evlilik yıldönümünde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43), memleketi Aydın'da kızı Ece Yetişen'in (7) doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, şehit oldu.
Evlilik yıl dönümünde şehit olan Binbaşı Yetişen'in naaşı, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Aydın'a getirildi.
BABA EVİNİN ÖNÜNDE HELLALİK ALINDI
Evli, 1 çocuk babası olan Şehit Binbaşı Yetişen cenazesi, ilk olarak Efeleler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Şehidin cenazesi, evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu.
Şehidin annesi Ayşe Yetişen ve eşi Esin Yetişen, askerlerin desteğiyle ayakta durabildi. Burada askeri kamuflaj giyen bir yakını, şehidin çerçeveli fotoğrafını taşıdı.
Helallik alınmasının ardından Şehit Binbaşı Yetişen'in cenazesi ikindide Bey Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin babası Savaş Yetişen, annesi Ayşe yetişen, eşi Esin Yetişen ve bugün doğum günü olan kızı Ece Yetişen, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi, eşi ve kızının tabuta sarılıp, ağlamaları yürekleri dağladı.
BABASI TEKERLEKLİ SANDALYEDE CENAZEYE KATILDI
Sağlık problemleri nedeniyle cenazeye tekerlekli sandalyeyle katılan baba Savaş Yetişen, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Şehit Yetişen'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Kemer Mezarlığı'na götürülüp, şehitlikte toprağa verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zekasıyla parlayan burçlar: Stratejik düşünme yetenekleriyle fark yaratıyor
- Ayşegül Tecimer kimdir? Asil Nadir’in eski eşi Ayşegül Tecimer'in hayatı ve kariyeri
- Asil Nadir kimdir, neden öldü? Hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?
- Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı Evde Bakım Maaşı yatan iller
- YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM | 2025 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, hangi tarihte?
- Cebinizden para çıkmasın! Doğalgaz faturasında yüzde 50 tasarruf
- Mısır Çarşısı yangın son durum ne, söndürüldü mü? Yangın neden çıktı, yaralı var mı?
- Şaşırtıcı gerçek! Bu kan grubu insanları yalnızlığı seviyor
- Her gün 2 yumurta yemek yeterli mi: Günlük protein ihtiyacını karşılar mı?
- ÖSYM AİS aday şifresi nasıl alınır, eski şifresi nasıl sıfırlanır? İşte adım adım işlemler
- Gözlerin sırları açığa çıktı! Hangi göz rengi hangi karaktere işaret ediyor?
- Ulusal staj programı başvuruları bitti mi? 2025 Ulusal staj programı başvuruları nereden yapılır, şartları neler?