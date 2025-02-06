Kars’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, Karadağ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere 2 genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada gençlerden biri bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl tedavi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bıçaklama olayına karışan ve olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede bıçaklama olaya karışan 2 kişiyi gözaltına altına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.