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Yola aniden çıktı motosikletle çarpıştı! Kaza anı kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 12:02 Güncelleme: 05.02.2025 12:05
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Yola aniden çıktı motosikletle çarpıştı! Kaza anı kamerada

Bursa'da motosikletiyle dönüş yapmak isteyen sürücü yola çıkan otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle motor sürücüsü savrularak yaralandı. Olay anı kameralara yansıdı.

Bursa'da seyir halindeki motosiklet dönüş yapmak için yola çıkan otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle havada savrulan motosikletli yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletliyle seyir halinde olan bir sürücü cadde üzerinde ilerlediği esnada, park halinde dönüş yapmak için yola aniden çıkan otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle havada takla atan motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredekiler 112 ekiplerini arayıp yardımına koştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Yola aniden çıktı motosikletle çarpıştı! Kaza anı kamerada Yola aniden çıktı motosikletle çarpıştı! Kaza anı kamerada Yola aniden çıktı motosikletle çarpıştı! Kaza anı kamerada
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