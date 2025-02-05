Şırnak'ta cinayet anı güvenlik kamerasında
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 31 Ocak günü 16 yaşındaki Barış Nas’ın bıçakla öldürüldüğü ana ait kamera kaydı ortaya çıktı.
İlçenin Dağkapı Mahallesi'nde 31 Ocak'ta gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen cinayet şüphelisinin çalıştığı mahalle bakkalına giden 16 yaşındaki Barış Nas, bir süre dükkânda tartıştı. Dükkânda başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüşünce ismi öğrenilemeyen genç elindeki bıçakla Nas'ı kalabalığın arasında bıçaklayıp kaçtı. Cinayet anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Katil zanlısı aynı gün güvenlik güçleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.