Doç, Dr. Bülent Özmen, 04.17'de Pazarcık-Kahramanmaraş ve 13.27'de Elbistan-Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yaşandığı yıldan bu güne kadar sismik hareketliliğini değerlendirerek bölgede toplamda 70 binden fazla sarsıntının meydana geldiğini söyledi.

70 BİNİ AŞKIN ARTÇI ŞOK

Bölgenin bilim insanları tarafından yakından takip edildiğini belirten Özmen, "Bölgede çok sayıda artçı şok meydana geldi. Hatta bunların en yakını geçtiğimiz aylarda 5,9 büyüklüğünde Malatya'nın Kale ilçesinde meydana geldi ve küçük çaplı hasarlara da neden oldu. 6 Şubat'tan bu yana bölgedeki deprem aktivitesine bakıldığında 70 bini aşkın artçı şok meydana geldi. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ender görülen olaylardan biri." ifadelerini kullandı.