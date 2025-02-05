Deprem fırtınasında tsunami tehlikesi! Türkiye kıyıları tehlikede mi?
6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesinde, 11 ili yıkıma uğratan 'asrın felaketi' sonrasında bölgede sismik olaylar devam ediyor. Konuya ilişkin konuşan Deprem Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, hem depremlerden etkilenen 11 ilin 2 yıldaki sismik hareketliliğini hem de Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntıları değerlendirdi. Özmen, Ege'deki deprem fırtınasına ilişkin kıyı illeri için tsunami uyarısında bulundu.
Doç, Dr. Bülent Özmen, 04.17'de Pazarcık-Kahramanmaraş ve 13.27'de Elbistan-Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yaşandığı yıldan bu güne kadar sismik hareketliliğini değerlendirerek bölgede toplamda 70 binden fazla sarsıntının meydana geldiğini söyledi.
70 BİNİ AŞKIN ARTÇI ŞOK
Bölgenin bilim insanları tarafından yakından takip edildiğini belirten Özmen, "Bölgede çok sayıda artçı şok meydana geldi. Hatta bunların en yakını geçtiğimiz aylarda 5,9 büyüklüğünde Malatya'nın Kale ilçesinde meydana geldi ve küçük çaplı hasarlara da neden oldu. 6 Şubat'tan bu yana bölgedeki deprem aktivitesine bakıldığında 70 bini aşkın artçı şok meydana geldi. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ender görülen olaylardan biri." ifadelerini kullandı.
EN FAZLA DEPREM KAHRAMANMARAŞ'TA
Bölgede meydana gelen artçı depremlerin illere göre dağılımına ilişkin Özmen, 2 senede bölgede en fazla depremin yine önceki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta diğerinin ise Malatya'da meydana geldiğini bildirdi.
Doç. Dr. Özmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılan faylarda uzun yıllar büyük bir deprem beklenmediğini ancak Doğu Anadolu Fayı'nın kırılmayan kesimlerinde riskin devam ettiğini vurguladı.
1,5 YILDA 6'DAN BÜYÜK DEPREMLER OLUYOR!
Türkiye'nin genel deprem aktivitesine de değinen Özmen, "Son 120-125 yıllık verilere göre, Türkiye'de ortalama 1,5 yılda bir 6'dan büyük deprem meydana geliyor. Mevcut istatistiklere göre, yerini ve zamanını kesin olarak belirleyemesek de büyük bir depremin olma olasılığı her geçen gün artıyor." dedi.
YENİ YAPILAR FAY HATLARINA UZAK!
Özmen, deprem sonrası inşa edilen yapıların güvenliğini sağlamak amacıyla yer seçiminde titizlikle hareket edildiğini, yeni yapıların fay hatlarından uzak, zeminin sıvılaşma ve heyelan riski taşımadığı bölgelere inşa edilmesine özen gösterildiğini söyledi.
EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREM FIRTINASI
Muğla'ya 175 kilometre uzaklıktaki Santorini Adası'nın kuzeyinde "deprem fırtınası" yaşandığını aktaran Özmen, bölgede şu ana kadar 600'den fazla deprem kaydedildiğini söyledi.
Depremlerin 50'den fazlasının büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu anımsatan Özmen, "Bilim insanları bu depremlerin bir kısmının tektonik, bir kısmının ise volkanik kökenli olabileceğini değerlendiriyor. Bölgenin tarihine baktığımızda hem volkanik patlamalar hem depremler hem de tsunami riskinin bir arada bulunduğunu görüyoruz." dedi.
TÜRKİYE KIYILARINDA TSUNAMİ OLABİLİR!
Özmen, Santorini Adası'ndaki depremlerin Türkiye'nin kıyı şehirlerini etkileyebileceği hatta tsunami oluşmasına neden olabileceği, bu nedenle de kıyı bölgelerinin teyakkuz halinde olması gerektiği uyarısında bulundu.