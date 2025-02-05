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Elazığ’da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 05.02.2025 09:28
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Elazığ’da motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Elazığ’da bir motosiklet sürücüsünün, başka bir sürücüsüne yaptığı yardım görenleri şaşırttı. Motosiklet sürücüsünün seyir halinde olan başka bir motosikleti ayağı ile ittirerek ilerlettiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen bir motosiklet sürücüsü, seyir halinde olan başka bir motosikleti ayağı ile ittirerek ilerletti. Motosikletin ayakla ittirilerek ilerlemesine tanık olan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki motosiklet sürücüsü, bu davranışlarıyla trafikte kazaya davetiye çıkardı.

MOTOSİKLETLİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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