İstanbul’da trafik yine kilit! Toplu taşımada yoğunluk

Saat 10.00 itibarıyla İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü (İBB Trafik)



Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü mevkisi, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Kağıthane, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de zaman zaman trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.



TEM bağlantı yolları ile Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Maslak'ta da trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Kartal'a kadar devam ediyor. TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik ağır seyrediyor.



Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.