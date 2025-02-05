05 Şubat 2025, Çarşamba
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Erzincan'da kar yağışı görsel şölen oluşturdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 11:36
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Erzincan’da kar yağışı görsel şölen oluşturdu

Erzincan'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi.

Kentte kar yağışı vatandaşa çile olurken, okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklara ise neşe oldu. Tenefüs zilinin çalmasıyla okul bahçesine akın eden çocuklar kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

ERZİNCAN'DA KAR YAĞIŞI GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı, şehrin tamamını etkisi altına alırken beyaz örtüyle kaplanan parklar kartpostallık görüntü oluşturdu.

Öte yandan kent merkezinde karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi başladı.

Karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler buzlanmaya karşı kaldırımları ve yolları kazıdı, ekiplerce yollar tuzlanarak önlem alındı.

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