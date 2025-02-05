Erzincan’da kar yağışı görsel şölen oluşturdu

Kentte kar yağışı vatandaşa çile olurken, okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklara ise neşe oldu. Tenefüs zilinin çalmasıyla okul bahçesine akın eden çocuklar kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı, şehrin tamamını etkisi altına alırken beyaz örtüyle kaplanan parklar kartpostallık görüntü oluşturdu.

Öte yandan kent merkezinde karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi başladı.

Karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler buzlanmaya karşı kaldırımları ve yolları kazıdı, ekiplerce yollar tuzlanarak önlem alındı.